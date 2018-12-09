誰摔死了李新？藍營立委黃昭順首次說話了！

2018-12-09 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨台北市議員李新2017年9月28日從自宅一躍而下喪命，李女友郭新政對此發布「1小時26分完整全紀錄版」影片，內容提及羅淑蕾、黃昭順等人疑設局陷害李新致命，黃昭順於今（9）日首度發布回應。

郭新政成立「誰摔死了李新」臉書粉絲專頁後，大量網友湧入黃昭順臉書欲詢問案情，並質疑黃在此事的立場是否受人指使，黃昭順今日上午7點59分在臉書留言回應，將此事定調為抹黑，並引述《中央社》、《壹週刊》與本報報導，黃認為，「雖然沒有抹黑影片精彩」但仍籲請網友參考。

黃昭順援引的報導為《中央社》「散布假訊息引發恐慌 內政部修法最高罰30萬元」，3篇《壹週刊》「李新女友反撲」專題報導，以及本報「羅淑蕾怒告『誰摔死了李新』粉專 辱罵、轉發影片者全告！」。

「誰摔死了李新」臉書粉絲專頁11月30日釋出「1小時26分完整全紀錄版」影片，試圖還原李新生前4年起因女友郭新政被控珠寶詐欺案、洗錢，連帶受到黨內同志羅淑蕾、黃昭順等人的聯手迫害，李在逝世前12天要女友出國避風頭，自己在最後的時間內統整資料，發現幕後黑手可能是「蕭夫人」，全案有待司法釐清。

原文請見連結：

黃昭順臉書留言區

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