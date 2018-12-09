傳韓國瑜小編將進小內閣？ 王律涵回應了...

準高雄市長韓國瑜小內閣名單受外界注目，近期傳出年輕小編王律涵可能會進入高雄市政府工作。媒體報導，王律涵（中）則說「入閣未確定」。（資料照）

2018-12-09 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜小內閣名單受外界注目，近期傳出年輕小編王律涵可能會進入高雄市政府工作。媒體報導，王律涵今天則表示「入閣未確定」。

22歲的王律涵選前上政論節目時，與綠營人士唇槍舌戰，一句「你們這些大人多噁心」，引起輿論熱議。據《蘋果》報導，近期傳出王律涵因助選有功，可能會進入高雄市政府小內閣工作，王律涵對此則說「入閣未確定」。

韓國瑜之前公布小內閣名單，原定出任原民會主委的林國權因涉吸金案審理中，引起爭議。韓國瑜也表示，會在選用人才上更謹慎，「小內閣就像電鍋在煮飯，不要一直掀鍋，不然飯會煮不熟」。

除王律涵外，另一名韓競辦政策組組長陳怡安，則會負責25日高雄市政府交接小組的工作，之後會回到台北，確定不會進韓國瑜的小內閣。

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