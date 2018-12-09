軍官化身氣球達人 巧手打造童話氛圍

軍備局生產製造中心209廠的高家祥上尉善於製作造型氣球。（軍聞社）

2018-12-09 14:07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍除戮力於戰訓本務，不少官兵更身懷絕技。現服役於軍備局生產製造中心209廠的高家祥上尉，因緣際會下接觸造型氣球，除考取氣球街頭藝人執照、世界氣球師認證，還曾自費但美國參加全世界公認氣球比賽的最高殿堂「世界氣球藝術大賽」，屢獲佳績，今年除在個人組贏得氣球時尚服裝、拍照框、12分鐘造型銅牌，更於氣球帽項目獲得銀牌的肯定。

根據「軍聞社」報導，高家祥畢業於理工學院機電能源暨航太工程科，目前在軍備局第209廠擔任機械研究發展官，大學時期擔任軍樂隊對外表演期間，接觸到氣球藝術產生興趣，進而開始自學。高家祥更在104年任職於憲兵204指揮部時，臨危受命為春節尾牙餐會佈置，縱使限於時間與經費，他仍上網找資料自學，完成大型財神爺球與大元寶的球柱，以及羊年應景的草堆與羊群球團及中國结樣式吊飾等。

高家祥說，雖然在餐會前一晚，他熬夜至凌晨五點多，非常疲累，但作品受到大家的肯定，讓他感覺努力是值得的。

值得一提的是，高家祥先後考取台南、高雄南市政府文化局造型氣球街頭藝人認證、CBA（Certified Balloon Artist）世界氣球師認證，並好幾次自費前往美國參加全世界公認氣球比賽的最高殿堂「WBC（World Balloon Convention）世界氣球藝術大賽」，屢獲佳績，今年除在個人組贏得氣球時尚服裝、拍照框、12分鐘造型銅牌，更於氣球帽項目獲得銀牌的肯定。

除此之外，高家祥也樂於投身公益，陸續參與「同德家商走入校園創世公益」、「街頭路跑義賣」、「臺南毛小孩義賣募款」、「搖旗吶喊音樂節」等公益活動。以七彩繽紛的氣球造出一道道亮麗的風景線，展現另一種國軍軟實力，也搭起軍民溫馨橋梁。

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