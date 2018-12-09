華為連續3年贊助新北耶誕城 市府：符合法規

中國華為公司連續三年贊助新北市歡樂耶誕城活動，華為的商標出現在市府大樓。（記者賴筱桐攝）

2018-12-09 13:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市歡樂耶誕城近年成為聞名全台的活動，但民進黨立委蘇巧慧發現，因資安外洩造成國安疑慮的中國電訊大廠華為公司，商標竟大喇喇地出現在新北市府，且華為連續3年贊助新北耶誕城，引發爭議。對此，市府澄清，華為的商業行為符合法規。

蘇巧慧今天在臉書表示，華為具有竊取情資、資安外洩的重大國安疑慮，美國、日本、紐西蘭、澳洲、英國與部分歐盟國家，都已禁止或研議禁止政府與國內電信商採購華為產品，甚至計畫全面根除已建置的華為設備。

蘇巧慧質疑，西方先進大國以謹慎且防備的態度因應中國華為的滲透，新北市政府卻連續3年接受華為公司的贊助舉辦新北耶誕城，甚至讓華為的商標與吉祥物，堂而皇之地出現在市府大樓；當全球以戒慎恐懼之姿面對中國華為所帶來的資安風險，新北市政府卻公然接受其大力贊助，「已不是荒謬二字可以形容」。

新北市政府發言人張其強表示，中華民國是一個自由、法治的國家，市府歡迎任何國際品牌在符合法令規定的前提下，來台灣投資、設廠及開店，當然也包括依法進行的販售及行銷等商業行為在內。

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