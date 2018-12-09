主角全是國民黨 黃國昌談李新案：我真的要介入嗎？

黃國昌針對李新案表示，此案相當複雜，涉及私人財務糾紛。（資料圖）

2018-12-09 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前台北市議員李新墜樓逝世週年，其女友郭新政近日在臉書上傳「誰摔死了李新」影片，完整版影片至今已累計285萬次觀看，超過台北市長柯文哲的勝選之夜影片，顯示許多民眾相當關注此案。對此，時代力量立委黃國昌今（9）日表示，此案相當複雜，「我真的要介入嗎？」

政治評論家「人渣文本」周偉航由於過去曾與網友打賭，若是高雄市長當選人韓國瑜當選，將花1萬2000元去吃海鮮。今天他履行承諾，還找了黃國昌一起到北海岸的龜吼漁港吃海鮮，邊吃邊回覆網友的問題與留言，兩人直播不到1小時就累積1.3萬的瀏覽人次。

由於直播時有許多網友不斷詢問兩人怎麼看李新案，黃國昌則表示，因為1週內真的收到太多網友詢問關於李新案的訊息，因此藉這個機會與大家分享他的看法。黃國昌認為，這個案子相當複雜，目前也仍在司法程序當中。「問題是它某種程度上涉及到的是私人財務上的糾紛，所有主角又都是國民黨的人，我真的要介入嗎？」、「他們也沒有涉及到納稅人的錢」

黃國昌也表示，還有一點是要尊重李新家人的想法與意願，「李新的公子是不是也當選議員？」，對此周偉航則補充：「對還蠻高票的，李柏毅啊」、「所以啊，國民黨那個，還有很多內部的事情。」

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