雙城論壇》中方踩線團抵台 李文輝：明天會見柯文哲市長

上海台辦主任李文輝今上午抵台。（記者簡榮豐攝）

2018-12-09 12:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2018台北、上海雙城論壇暫定20日在台北晶華酒店登場，中方「踩線團」由上海市台辦主任李文輝帶隊於今天上午抵台，短暫停留3天，並由台北市政府大陸小組執行秘書饒慶鈺代表接機，預計明天赴北市府具體討論雙城論壇內容。

饒慶鈺表示，包含循環經濟及柯市長幾個重要的市政政策，例如西區翻轉、公共住宅、環保、市場改建等，都是踩線團會參訪的行程，這次踩線團出席成員將由李文輝、副主任李驍東等7人參與。

至於踩線團三天兩夜的行程，饒慶鈺則低調表示，詳細行程就不做報告，都有做妥善的安排。

李文輝一行原定10點45分飛抵台灣，因班機延誤至約12時左右才出關，看到大批媒體陣仗，李文輝直呼「大家辛苦了」、「讓大家久等了」。談到此行目的，李文輝說，主要是跟北市府交流有關雙城論壇的具體內容。

至於是否知曉準高雄市長韓國瑜，李文輝避答僅重申「這次主要就是為了雙城論壇，呵呵」，他接著說，明天和台北市長柯文哲會面，將針對雙城論壇安排的內容具體討論。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/