段宜康、魏明谷登報道歉 林滄敏：就把曲棍球「吞了吧」！

2018-12-09 12:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕許多民眾今年打開報紙，看到斗大的道歉文，仔細一讀是立委段宜康、彰化縣長魏明谷登報道歉，針對是曾發表林滄敏在擔任全國曲棍球協會理事長期間，涉嫌造假收據詐領曲棍球補助款一事公開道歉；對此，林滄敏強調，段、魏就信守承諾，就把曲棍球「吞了吧」！

前立委林滄敏今天表示，登報道歉是遲來正義，也是法律的公正判決，但也不是什麼正議，因為這是選舉奧步，用不擇手段奪取選舉目的，從這次選舉結果就可以看到大家都很唾棄，希望立委段宜康、彰化縣長魏明谷能夠信守承諾，就把曲棍球「吞了吧」！

林滄敏指出，我們期望選民了解到政治人物應有誠信，用選舉奧步的時代已經過去了，不要為了自己權力，不擇手段來抹黑。

林滄敏強調，這次選舉結果，就是對蔡英文的期中考，呼籲蔡英文如果繼續用東廠、黑手來深入司法，下次選舉就是期末考，全民會有更大的考驗。

由於段宜康、魏明谷針對曲棍球事件已登報道歉，支持者都對4年前林滄敏縣長選舉落選深感不平，對此，林滄敏表示，他是佛教徒，自認問心無愧，不要去在乎別人的感受，凡事都有前因後果，要自己承受，不然的話，終究有一天，都會自食惡果。

林滄敏強調，選民知道他是用心為鄉親，上次雖然輸了選舉，沒有再參選從政，但社會公益還是在參與，只要為社會做事，不在乎什麼職務，選擇與鄉親站在一起的機會會。

民進黨立委段宜康在上次彰化縣長選舉期間，爆料擔任全國曲棍球協會理事長的前國民黨立委林滄敏涉嫌詐領補助款，當時林滄敏與民進黨魏明谷都參選縣長，魏明谷也因引用段的資料來批評林而被提告，最高法院日前判段、魏2人敗訴，須賠償100萬元，登報道歉與刪除臉書PO文。當時段宜康表示「問心無愧」。

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