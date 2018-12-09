選後不少里長換人做 南市應變社區長照不中斷

2018-12-09 11:57

〔記者蔡文居／台南報導〕九合一選舉過後，不少社區的里長換人做，而明年衛福部已規劃讓社區關懷據點及巷弄長照C站業務進行整合，台南市社會局表示，為了協助據點及C站人員更瞭解明年的服務模式，將於12月10日至14日，辦理10場說明會，預計將有1300據點及C站的相關服務人員參與。

社會局長劉淑惠表示，目前南市計有371個關懷據點及160個C站，多由里辦公處及社區發展協會承辦，因應此次大選後，有部份里長換手，為讓據點業務得以持續推動，選後已立即啟動輔導工作，協調業務銜接，以確保各據點服務都能持續且穩定的推動。

劉淑惠表示，為尊重新里長，社會局也會先跟新里長說明據點業務，了解承辦意願，有意願者則輔導據點業務無縫銜接，若無意願社會局也會再徵詢社區發展協會或其他在地組織的承辦意願。

社會局強調，不論是關懷據點或是C站，都是希望社區共好及共老，需要里及社區每一位共同持續的努力，過去社區福利累計下來的成果難能可貴，市府社會局持續輔導深耕社區，未來持續努力讓資源發揮更大效益，讓長輩能夠在自己熟悉的社區中度過有品質的老年生活。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/