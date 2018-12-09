新北市長當選人 侯友宜返配天宮參拜

新北市長當選人侯友宜（前右2）返回朴子配天宮參拜。（記者蔡宗勳攝）

2018-12-09 11:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕新北市長當選人侯友宜選後第一次返回嘉義，就先到朴子市配天宮參拜，感謝媽祖護佑與嘉義鄉親的全力相挺，讓他有機會繼續為新北市民服務。

侯友宜的老家在朴子市雙溪口，但父親在菜市場內賣豬肉，因而父母早就搬到朴子市北通路居住，侯友宜也在朴子山通路出生，就讀朴子國小、東石國中、嘉義高中。

侯友宜宣布投入新北市長選舉時，去年12月底曾回到配天宮向媽祖參拜，今當選後第一次回故鄉，向媽祖參拜成唯一公開行程。

侯友宜上午在配天宮董事長黃清田、朴子市長王如經、議員李國勝、朴子市長當選人吳品叡、太保市農會總幹事黃麗貞等人陪同下，向媽祖參拜

侯友宜指出，身為一個南部囝仔，北上打拚40年，這次能順利當選，是因為有媽祖的保祐和鄉親支持，讓他這個鄉下囝仔有機會服務替400萬市民服務，強調他會帶著大家滿滿的祝福，勇敢向前行，也一定會把市政做好。

被問到兩岸城市交流時，侯友宜指稱，他當警政署長時，兩岸共同打擊犯罪就十分緊密，未來對兩岸城市交流「我會袒開心胸」，希望雙方能更緊密交流，讓新北市愈來愈好。

人事布局方面，侯友宜強調過程要謹慎、務實，他已大致完成思考，強調團隊要有團隊精神，每個人適才適所一同為新北市服務，「絕對是市民的團隊」。

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