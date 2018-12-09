陳其邁超高人氣！ 粉絲搶拍合照從白天到黑夜

有網友透露，昨天下午4點半左右，開放粉絲與陳其邁合照，原本只開放半小時，但因為實在太多人排隊，陳其邁承諾「拍完為止」，讓拍照活動從白天拍到黑夜。（圖擷取自陳其邁YouTube）

2018-12-09 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁敗選後，8日在駁二B10倉庫舉辦感謝有你咖啡會，湧進上萬名粉絲到場參加。有網友透露，昨天下午4點半左右，開放粉絲與陳其邁合照，原本只開放半小時，但因為實在太多人排隊，陳其邁承諾「拍完為止」，讓拍照活動從白天拍到黑夜。

有PTT網友在八卦板上表示，原本無聊想在Instagram上找看看「落淚妹」Ada有沒有去參加活動，結果發現Ada沒去，但卻發現陳其邁與粉絲的活動從下午4點半開始，原本天還是亮的，拍到天黑都還沒有拍完。

另外有網友也在IG上說，現場人實在太多，本來沒有安排合照，後來主辦單位開放半小時，但實在太多人排隊，但陳其邁承諾拍完為止，「真的太暖了，看到其邁，很多人都哭了，真的很不捨他」。

許多網友看到後說，「太扯，選前這樣還得了」、「哪個落選人像他那麼有品，開朗的」、「陳其邁台灣暖男，政壇上少見的清流」、「比選前還要狂」、「算是少數正面人物」、「其邁是水牛之後看到第二落選人氣還這麼旺的」、「暖男無誤」、「拍好拍滿，真的很有風度」、「至少全拍完展現誠意」、「現場氣氛好又溫馨」。

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