不是只會罵髒話 柯文哲讚館長：他當企業家挺厲害的

對於館長力挺，柯文哲表示：「你們都以為他在罵髒話幹嘛的，但他當企業家滿厲害的」。（資料圖）

2018-12-09 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲以3254票的差距險勝國民黨丁守中，許多人感謝成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢與柯文哲直播，為柯文哲拉了不少票。對此柯文哲也表示感謝，還笑說館長如果出來選也會上。而柯文哲今（9）日更表示：「你們都以為他在罵髒話幹嘛的，但他當企業家滿厲害的」

柯文哲7日於世新大學演講時表示，網路聲量不再是空氣票，讓他想到20到29歲投票率過低的原因，就是因為那些候選人都不是年輕人認同的對象，還說其實館長出來選議員一定會上，而被媒體問到是否延攬館長進「柯家軍」，柯文哲只說：「我會去拜訪他。」

對於柯文哲的讚賞，館長昨（8）日於臉書感謝柯市長支持，表示自己不是當官的料，但若柯文哲選總統將全力支持，「一毛不取免費挺你，並捐百萬現金助選」

據《ETtoday》報導，對於館長表示將力挺選總統，柯文哲今日受訪時大笑說：「哈哈哈，其實老實講館長是很厲害的企業家，你們都以為他在罵髒話幹嘛的，但他當企業家滿厲害的」。

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