發言後遭指「媚日」 謝長廷：關係台灣利益的事必須講出來

謝長廷表示，自己身為駐日代表，關係到台灣利益的事，當然必須講出來。（資料照）

2018-12-09 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣通過「反核食公投」，日本外相河野太郎指出，此事若影響台灣加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」，會非常遺憾。我國駐日代表謝長廷說，這時需要耐性的溝通、說明，而不要再講刺激日本的話，卻被指為「媚日」，對此他表示，自己駐日代表，關係到台灣利益的事，當然必須講出來。

謝長廷指出，日本東北食品禁止進口的公民投票通過之後，日本社會不免有失望和反彈的聲音，但台灣少數政治人物還在散布日本不敢向WTO控訴，或控訴反而自己會進退維谷等言論。他表示，這時候「需要耐性的溝通與説明，而不要再講這種刺激日本的話」，卻又有人說他是捧日或媚日。

謝長廷斥「是中文看不懂嗎？還是霸凌我習慣了？」，他解釋，所說的話當然是在保護台灣。因為互相刺激必然造成悪性循環，擴大台日矛盾」，而中國最近不斷拉攏日本，加上台日關係惡化、台灣無法加入CPTPP或在WTO遭控訴，後果都是傷害台灣，需由全民承擔。

謝長廷表示，自己身為駐日代表，關係到台灣利益的事，當然必須講出來，反問「這怎麼捧日或媚日？也許破壞了中國『拉日孤台』的謀略，才會一直被修理吧？！」

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