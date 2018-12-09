韓國瑜勉學子征服宇宙 網友：巴斯光年也是光頭

韓國瑜（前右二）昨出席高科大合併後首屆校慶活動。（記者蔡清華攝）

2018-12-09 09:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜昨天到高科大演說，勉勵學生要「立足台灣、胸懷中國、放眼世界、征服宇宙」，最後一句「征服宇宙」引起網友熱議，紛紛表示：「果然有夢最美」、「巴斯光年也是光頭」。

經查，這四句話是韓國瑜創設的維多利亞雙語學校的校訓，他以前在維校畢業典禮時也曾提及，並非第一次公開講。

韓國瑜昨晚也透過臉書說，欣逢高科大元年校慶，我很榮幸再次與學生們分享「立足台灣、胸懷中國、放眼世界、征服宇宙」的重要性。不只因為我們身處一座蕞爾小島，更因為這是一個深度全球化的時代。

不過，最後一句「征服宇宙」讓網友整個笑翻，紛紛酸說：「向地球聯邦軍司令致敬」、「征服宇宙，外星人要來投資高雄了嗎？」、「產品賣得出去 ，太空船開得進來， 高雄發大財！」、「火星人要來了，雙語教學不夠啦」。

由於電影《玩具總動員》中的角色巴斯光年（Buzz Lightyear）口頭禪也是「飛向宇宙，浩瀚無垠！」，網友也揶揄韓國瑜「可以跟迪士尼配合蓋巴斯光年火箭發射場嗎？」、「巴斯光年也是光頭」。

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