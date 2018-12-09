國民黨大贏15縣市 只澎湖賴峰偉1人願繳募款責任金

澎湖縣長當選人賴峰偉。（資料照）

2018-12-09 09:01

〔記者施曉光／台北報導〕儘管國民黨財務吃緊，每月三千萬開銷必須靠黨主席吳敦義籌措度日，但據黨內人士透露，自家人並沒有展現共體時艱的決心，不但黨公職人員履行募款分攤金義務者寥寥可數，就連一般黨員每年應繳二百元黨費，也因為今年沒有黨內選舉或公職提名黨員投票，意興闌珊。

黨內人士指出，根據十月底的清查結果，總共一千多位應該貢獻募款分攤金的黨公職人員，只有數十人達標，年底行管會將做最後盤點，結果會在黨內公告週知，凡是未履行義務者將尚失參與黨職選舉以及爭取公職提名資格，另外像榮譽職的中評委，如果未繳分攤金，若被除名將很難看。

另一位黨內人士表示，黨務經費不能光靠吳敦義一人承擔，黨公職人員的募款責任應該具體落實，否則如果財務撐不下去，黨工要再縮編，選舉時大家就不要叫人手不足，「許多人不但不肯定吳敦義，還把他嫌得狗屁不如」，今年度即將結束，很多人就是不願意履行義務，「平常只會出一張嘴，有時候讓吳敦義頗感心灰意冷。」

黨內人士指出，黨公職募款分攤金制度除了黨主席負責一千萬元，兩位副主席合計一千萬，票選中常委每人五十萬元，二百一十名中央委員每人負責十萬元，八百多位中評委每人負責五萬元，再加上幾百名中央、地方公職人員分別分攤一百萬元到數萬元不等的募款責任額，如果全部入帳，估計會有一億六千多萬。

據指出，澎湖縣長當選人賴峰偉最近致電黨中央，表達會將六十萬元的選舉補助款捐給黨部，做為募款責任額，「人家還沒就職就先繳錢，其他十四個直轄市、縣市長當選人是否跟進，可以觀察。」

這位人士並透露，地方黨部除了募款，重要收入來源就是黨員每年繳交的二百元黨費，若以前年黨主席選舉合格黨員人數六十多萬人估算，今年黨費收入應該要有一億二千多萬元進帳，但由於今年沒有黨職選舉，地方公職提名又全部以全民調、現任優先或協調方式，沒有辦黨員投票，因此多數黨員都不願意繳黨費，有繳黨費的人數大約只有一、二成，許多地方黨部主委都在叫苦，就算催繳也沒用。

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