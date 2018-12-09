上海台辦明訪北市府 柯P強調雙城論壇不要做奇怪的事情

台北市長柯文哲今一早天沒亮就出席台北馬拉松活動，在微雨中和民眾一起做暖身操。（記者沈佩瑤攝）

2018-12-09 07:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲成功爭取連任，北市府選後宣布「2018台北、上海雙城論壇」暫定12月20日在台北登場，上海市台辦官員來台踩線團將在今天抵台、預計11日離開，包括上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等8名上海市府官員，預計將與台北市府官員敲定20日登場的雙城論壇最後細節。

台北市長柯文哲今早出席台北馬拉松活動後受訪證實，李文輝等一行人將在明天到台北市政府拜訪，不過對於相關細節，柯僅重申「我一開始就定調，柯文哲還是柯文哲，台北還是台北，雙城論壇就是雙城論壇」，就是延續過去的基礎。

柯直言，特別是今年剛剛政治版圖大變動，也不要做什麼奇奇怪怪的事，按照往年慣例，先讓大家有一個比較互相信任跟善意的交流，這比較重要。

至於今年有沒有「通關密語」？柯打太極表示，也沒有什麼通關密語，就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」五個互相。

談到是否會再提兩岸一家親，柯反批標籤政治是台灣政治上一個很大問題，重點不在兩岸一家親，台灣常常就是被這種九二共識、兩岸一家親這種標籤限制住，更重要是內容，如果要標籤但裡面的內容空洞，或是大家都沒有善意跟信任，標籤也沒有用。

在邀請的層級上，柯指出，一般邀請函都會邀請對方市長來，不過，他去過上海所以知道，上海市長應勇還蠻忙的。此外，他也會邀請準高雄市長當選人韓國瑜來參加雙城論壇。

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