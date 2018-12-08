陳師孟盼蔡總統行使「院際調解權」 監院「大姐頭」反對

2018-12-08 23:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察委員陳師孟在「尖尾週記」表示，蔡總統就任兩年多來，似乎還沒有機會展現出領導者的氣魄；在這次敗選後，她也曾說出：「最需要改變的是我自己」。誠心期盼總統能行使「院際調解權」，讓大家見識到一個充滿信心、勇於承擔的新領袖。

陳師孟4日在監察院談話會中，建議院長張博雅敦請蔡總統依《憲法》第44條，行使總統獨有的「院際調解權」，希望總統能針對司法權與監察權行使爭議出面協調；同時監察院自從新委員加入，所需人力、物力倍增，行政院編列的預算若不適度鬆綁，並經立法院審查支持，將使監院運作效率大打折扣。

不過，陳師孟在「尖尾週記」表示，監院藍委中作風最強勢的「大姐頭」，非得反對提案；如果講出一番道理也就罷了，但千萬不要低估她說「X話」的能力。

陳師孟指出，這名藍委認為：「《憲法》第44條是《五五憲草》時就有的，今天的情勢和當初完全不同了，最好不要去碰它。」這段「話術」真是巧妙，拿一個正確的命題去否定另一個正確的命題，讓你同意也不是、不同意也不是。

接下來，她認為請出總統幫忙爭取預算也不可行，理由是：「監察院要增加預算，立法院不可能通過，自從總統改為民選之後，連進入立法院都不准進，怎麽可能召集立法院長會商？」陳師孟說，這一個論點若非出於她的無知，就是有意顛倒事實。

陳師孟感嘆，台灣大多數耀武揚威的政客，除天生性格裡的「威權遺緒」與「西瓜效應」之外，沒有什麽特殊的從政才華或治國理念，只是靠著「本錢雄厚」而出人頭地，不過是贏在「起跑點」上的投機者。讓他對政客的「歧視」，近來益加嚴重。

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