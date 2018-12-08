韓國瑜愛河畔辦就職典禮 力邀瓊瑤見證愛情產業鏈首部曲

2018-12-08 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜本月25日在高雄愛河河畔舉辦就職典禮，視為實現愛情產業鏈政見的首部曲，幕僚也邀請創作多本著作的「愛情教主」瓊瑤來參加。先前就自曝自己是「韓粉」的瓊瑤表示收到邀請很開心，但還是默默地支持他就好。

根據《聯合新聞網》報導，韓國瑜25日的市長就職典禮選在愛河畔，做為政見「愛情產業鏈」的第一步，幕僚也力邀創作愛情小說著名的瓊瑤來參加典禮，據悉是因為韓國瑜認為瓊瑤是「台灣最懂愛情的人」，希望她的到來可以見證實現愛情產業鏈的第一步。

上月24日選舉過後隔一天，瓊瑤就在臉書上自曝是韓粉，恭喜韓國瑜當選市長，寫下「看到了希望，看到了光明，看到了未來和繁榮，看到了幸福。」、「連太陽都笑了！」瓊瑤表示收到邀請十分開心，但自己還是默默支持韓市長就好，而且日前她在臉書上也透露自己身健康狀況欠佳，突然一場胃潰瘍，將她「折騰得天翻地覆」，醫生也叮囑她要多休養身體，她也表示，雖不能親自到場，但希望韓國瑜上任後切勿辜負選民期望，讓「高雄發大財」！

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