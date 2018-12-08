柯P拍板？ 傳下令她登記立委補選 「學姊」則是要...

柯文哲有意派「柯家軍」、台北市觀光傳播局長陳思宇參加北市士林大同區立委補選，傳出柯下令陳思宇星期一登記第一天就要登記參選。（資料照，記者陳逸寬攝）

2018-12-08 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林大同區立委補選「綠白合作」空間破局？傳出台北市長柯文哲已下令北市府觀傳局長陳思宇，在下週一（10日）立委補選登記首日搶頭香登記，並要派最紅幕僚「學姊」黃瀞瑩相陪助陣，甚至柯還傳Line給陳思宇，要她「參選就要勝選」。

民進黨前立委姚文智請辭後的台北市第二選區（士林大同區）立委缺額，將於明年1月26日進行補選，在「白綠合作」氛圍醞釀下競爭者多，除有多位民進黨議員對立委補選興趣濃厚，柯辦發言人林筱淇與陳思宇也都被點名，日前還傳出，北市府發言人劉奕霆與黃瀞瑩已將戶籍遷到士林，磨刀霍霍就為參選。

據《三立新聞網》報導，由於陳思宇的父親陳建銘是士林、北投區的資深議員，加上陳建銘也是「友柯」議員，因此柯文哲看準陳家擁有地方上的人脈優勢，已經下令士林、北投區的立委補選由陳思宇出征，並要她在下週一登記第一天搶頭香。陳思宇對此則低調表示，「等真的有什麼事情要發生了，或是怎麼樣可以再討論。」

相對於女兒的低調，陳建銘則透露，柯文哲早在上週就要陳思宇做好準備，還傳Line要她「參選就要勝選」，也要她在登記首日搶頭香、登記參選，當天還會派出黃瀞瑩相陪壯大聲勢。

報導指出，這次柯文哲沒有派出黃瀞瑩參與立委補選的原因，似乎打算要讓她參選2020的立委，傳出目標就是北市立委第一選區（士林北投區），現任立委則是民進黨籍的吳思瑤。

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