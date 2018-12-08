角逐高市正副議長 民進黨推李喬如搭陳慧文

李喬如（右）與現任高雄市議會議長康裕成（左）。（記者葛祐豪攝）

2018-12-08 19:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會民進黨團今天舉行黨團會議，正副議長人選推舉李喬如、陳慧文兩名女性候選人，同時決議由韓賜村出任黨團總召。

本屆高雄市議員選舉，應選66席中，國民黨拿下33席、民進黨25席、時代力量2席、親民黨1席、台聯1席、無黨團結聯盟2席、無黨籍有2席。

國民黨聯合友軍，在高雄市議會席次已經實質過半，議長寶座恐將換人做。國民黨日前假投票後，也推出許崑源搭檔陸淑美，角逐正副議長寶座。

高雄市議會民進黨團指出，本屆議會席次民進黨雖未過半，但市民對於民進黨議員，如何發揮制衡功效仍有期待，因此今天下午召集黨團成員，商討新一屆民進黨正副議長人選，全數無異議通過李喬如、陳慧文搭檔參選。

李喬如是連任7屆的資深議員，她表示，與國民黨議長人選許崑源，是同屆進入議會，在市政監督與議事攻防等面向，她會守護市民最大利益；陳慧文也是第5度連任，基層工作與資歷完備。

此外，黨團總召由過去曾任林園鄉長、縣市合併後第1屆議員，本屆重返議會的韓賜村擔任，由於新科市長韓國瑜戶籍地也在林園，由「資深林園韓總召」，帶領民進黨團監督「林園韓總市長」，日後將成為話題。

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