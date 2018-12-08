韓國瑜拜會 星雲請他「慈悲」從政

2018-12-08 18:46

〔記者洪定宏／高雄報導〕準高雄市長韓國於今天下午到佛陀紀念館獻花禮佛，並拜會星雲大師，星雲為他唸誦一篇關於「慈悲」的文章，訓勉韓國瑜要心存慈悲；韓國瑜強調，市長選舉戰況激烈，心情難免激動起伏，他靠「般若波羅蜜多心經」，讓心情保持寧靜，繼續接受挑戰。

韓國瑜先跟星雲「闢室密談」，佛光山會前甚至要求不公開韓國瑜的拜會行程，直到昨天晚間消息曝光，佛光山依舊低調，只配合說明韓國瑜受訪的時間，卻不願告知星雲是否出面。

雙方「闢室密談」後，星雲在武殿外露面，等候韓國瑜夫婦，再一起前往法會會場獻花禮佛，然後由星雲簡短介紹韓國瑜，再將麥克風交給韓國瑜致詞。

韓國瑜表示，市長選舉戰況激烈，心情難免激動起伏，他靠「般若波羅蜜多心經」，讓心情保持寧靜，繼續接受挑戰。

會後韓國瑜接受媒體訪問指出，如果接受台北市長柯文哲邀約出席「雙城論壇」，他將慎重考慮。

至於跟星雲的會面內容，韓國瑜僅簡單說明表示，星雲為他唸誦一篇關於「慈悲」的文章，訓勉他從事政治活動要心存慈悲。

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