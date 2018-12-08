陸軍15架黑鷹直升機移撥空軍 月底前全數到位

陸軍要移撥15架黑鷹直升機給空軍，最後一批7架將在本月底前移撥完成。（記者羅添斌攝）

2018-12-08 17:30

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方規劃將原屬陸軍的15架黑鷹升機移撥給空軍救護隊使用，在最後一批7架於本月底前移交空軍後，15架空軍黑鷹直升機將全數到位，軍方官員今天表示，這15架移撥空軍的黑鷹直升機，戰時將採「人機併徵」方式，納入陸軍航空旅作戰序列，可以增加軍方用兵彈性及運兵能量。

陸軍總共向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，但其中有15架要移撥給內政部空勤總隊，稱為空勤黑鷹；另有15架移撥給空軍救護隊使用，成為空軍黑鷹，陸軍自己僅留下30架。

軍方官員今天表示，陸軍已在去年12月20日移撥2架黑鷹直升機給空軍，今年6月又移撥6架，最後一批的7架即將在本月底前移撥空軍，屆時這15架「空軍黑鷹」直升機將全數到位。

官員並表示，空軍救護隊現役的S70C-1/-1A型機服役至今已達30年之久，平均使用鐘點將屆8000小時的使用壽限規範，且部分零組件也面臨消失性商源及發動機獨立組件停產等問題，在15架空軍黑鷹直升機全數到位後，屆時將會規劃把老舊的S70C-1/-1A型機屆齡汰除，以確保任務安全及效能。

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