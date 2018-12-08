獨家》楊翠憶阿公楊逵：講228故事時 門窗都關起來！

2018-12-08 17:32

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會明天將舉行「平復司法不法之第2波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，撤銷1505人的有罪判決，包括台灣作家楊逵、葉石濤等人。巧合的是，促轉會代主委楊翠是楊逵的孫女。楊翠今天接受本報訪問時表示，阿公楊逵分別歷經二二八事件與白色恐怖時期的受難，為保護家人，避免勾起傷痛，絕少像家人提及過往歷史，唯獨有一次卻讓楊翠印象深刻。

1984年，楊翠還在讀大學時期，她與楊逵孫女倆住在台北縣的鶯歌，有一天楊逵打破心防，主動向她心愛的孫女講述二二八事件，楊翠今天受訪時回憶說，「阿公第一次跟我講二二八的故事時，還特別把家中所有門窗都關起來！」，原來是老人家擔心有人跟監，心理還是有禁忌。

楊翠表示，1947年的二二八事件發生時，阿公因撰寫「從速編成下鄉工作隊」一文，籲台灣人挺身而出組織自衛隊等行動，一開始被判死刑，後來改判3個月徒刑。

楊翠說，至於阿公在白色恐怖時期的受難，則是他在1949年43歲那年發表「和平宣言」，在台中被捕，判刑12年。

根據楊翠曾發表「孤島的行旅——楊逵一家的生命故事」一文提及，1949年楊逵與一些朋友組織文化界聯誼會，希望以文化的力量促成政治的改革與社會的和平，他們草擬了一份宣言，由楊逵具名，油印20幾份，寄給關心的朋友。宣言訴求包括還政於民、釋放政治犯、打破經濟的不平等、實施地方自治等。然而，訴求和平，卻招致罪名，被陳誠指為「台中有共產黨的第五縱隊，要把這種人送去填海」。

楊翠今天表示，阿公在日治時期就參與社會運動，歷經二二八事件與白色恐怖時期的受難，為了保護家人，基於知道得越少越安全，阿公不過主動像家人訴說這些歷史事件，因為這會勾起傷痛，也覺得愧對家人，不過，當作家葉石濤等好友聚在一起，阿公就會談這些歷史。

楊翠說，阿公當然希望自己的司法不公能獲平反，不過，阿公最在意的不是司法的平反，而是關心台灣，要台灣人記得這塊土地上過去發生的歷史，重點在揭示台灣人抵抗的精神，目標是要建立公義社會。

另外，16歲就開始文學創作的葉石濤，1951年在國民黨白色恐怖統治下，曾因「知匪不報」罪名被判刑5年，坐牢3年。

葉石濤在於小說「台灣男子簡阿淘」自序中提到，「這些苦難的歷史一直埋藏在台灣歷史的墳墓裡，台灣民眾不是一無所知就是因害怕而噤若寒蟬，沒有一個人敢提起」。

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