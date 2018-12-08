獨家》楊翠憶阿公楊逵：講228故事時 門窗都關起來！

2018-12-08 17:32

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會明天將舉行「平復司法不法之第2波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，撤銷1505人的有罪判決，包括台灣作家楊逵、葉石濤等人。巧合的是，促轉會代主委楊翠是楊逵的孫女。楊翠今天接受本報訪問時表示，阿公楊逵分別歷經二二八事件與白色恐怖時期的受難，為保護家人，避免勾起傷痛，絕少像家人提及過往歷史，唯獨有一次卻讓楊翠印象深刻。

1984年，楊翠還在讀大學時期，她與楊逵孫女倆住在台北縣的鶯歌，有一天楊逵打破心防，主動向她心愛的孫女講述二二八事件，楊翠今天受訪時回憶說，「阿公第一次跟我講二二八的故事時，還特別把家中所有門窗都關起來！」，原來是老人家擔心有人跟監，心理還是有禁忌。

楊翠表示，1947年的二二八事件發生時，阿公因撰寫「從速編成下鄉工作隊」一文，籲台灣人挺身而出組織自衛隊等行動，一開始被判死刑，後來改判3個月徒刑。

楊翠說，至於阿公在白色恐怖時期的受難，則是他在1949年43歲那年發表「和平宣言」，在台中被捕，判刑12年。

根據楊翠曾發表「孤島的行旅——楊逵一家的生命故事」一文提及，1949年楊逵與一些朋友組織文化界聯誼會，希望以文化的力量促成政治的改革與社會的和平，他們草擬了一份宣言，由楊逵具名，油印20幾份，寄給關心的朋友。宣言訴求包括還政於民、釋放政治犯、打破經濟的不平等、實施地方自治等。然而，訴求和平，卻招致罪名，被陳誠指為「台中有共產黨的第五縱隊，要把這種人送去填海」。

楊翠今天表示，阿公在日治時期就參與社會運動，歷經二二八事件與白色恐怖時期的受難，為了保護家人，基於知道得越少越安全，阿公不過主動像家人訴說這些歷史事件，因為這會勾起傷痛，也覺得愧對家人，不過，當作家葉石濤等好友聚在一起，阿公就會談這些歷史。

楊翠說，阿公當然希望自己的司法不公能獲平反，不過，阿公最在意的不是司法的平反，而是關心台灣，要台灣人記得這塊土地上過去發生的歷史，重點在揭示台灣人抵抗的精神，目標是要建立公義社會。

另外，16歲就開始文學創作的葉石濤，1951年在國民黨白色恐怖統治下，曾因「知匪不報」罪名被判刑5年，坐牢3年。

葉石濤在於小說「台灣男子簡阿淘」自序中提到，「這些苦難的歷史一直埋藏在台灣歷史的墳墓裡，台灣民眾不是一無所知就是因害怕而噤若寒蟬，沒有一個人敢提起」。

  • 促轉會代主委楊翠回憶她的阿公作家楊逵當年跟她講述二二八故事時，還特別把家中所有門窗都關起來，擔心有人跟監。（資料照，記者方賓照攝）

    促轉會代主委楊翠回憶她的阿公作家楊逵當年跟她講述二二八故事時，還特別把家中所有門窗都關起來，擔心有人跟監。（資料照，記者方賓照攝）

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