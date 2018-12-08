韓國瑜也想喝咖啡 陳其邁：沒問題，別辜負我的期待

落選的民進黨高雄市長候選人陳其邁今天下午在駁二B10倉庫舉辦「感謝有你咖啡會」，湧入近萬名支持者，陳其邁向支持者揮手致意，還獻唱了《紅豆》。（記者張忠義攝）

2018-12-08 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁，今（8）日下午2點半舉辦咖啡音樂會，邀請粉絲到現場同歡，準高雄市長韓國瑜也透過媒體喊話，要陳其邁「留一杯給我」。對此，陳其邁回應「沒問題」，更要韓國瑜別辜負市民與自己的期待。

韓國瑜今天到高雄科技大學參加校慶，被媒體問到對陳其邁舉辦咖啡音樂會有何看法時，韓國瑜笑稱，陳其邁「越來越活潑」，更幽默地說，「希望他留一杯（咖啡）給我！」

陳其邁對此回應「沒問題」，說留咖啡給韓市長當然沒問題，同時也祝福他，幫他加油。陳其邁也請韓國瑜一定要將市長做好，因為這是自己與很多高雄市民的期待，陳其邁說，「我做為高雄市民，讓我的家鄉可以更好，不只是我的期待，也是我一輩子的目標」。

至於韓國瑜稱讚陳其邁的直播很「接地氣」，能與大家打成一片，陳其邁也說，自己從小在這裡長大，高雄就是他最熟悉的地方，希望韓國瑜也能感受到高雄的溫暖。

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