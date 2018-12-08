台南民進黨議會黨團內訌 黃偉哲：不主動參與協調

2018-12-08 17:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議長副議長選舉之爭，民進黨台南市議會黨團鬧「內訌」，黨員對自家人砲火四射。準市長黃偉哲今天（8日）受訪時說，團結為要，若採極端手段令人遺憾，黨中央與台南市黨團若認為有必要，他會協調溝通，但在此之前，他不會主動介入。

黃偉哲說，台南市黨部昨天召開黨團會議，他人在立法院開會，不太了解狀況，需要進一步了解實際情形。

媒體詢問，已有黨員放話要退出黨團，並且點名準市長出面主導協調，黃偉哲說，大家應該相忍為黨，多作溝通，「為什麼要用極端手段？」令人遺憾，而他是否適合介入協調，他要再思考看看。

不過，據了解，民進黨日前成立正副議長中央督導小組，由民進黨立委督導非執政縣市的正副議長選舉；執政縣市部分，則由執政縣市首長任該縣市督導小組召集人，另由中央督導小組協同督導。

黃偉哲說，關於地方議會正副議長選舉，蔡總統已提到尊重議會與黨團自主，他不會主動介入，如果蔡總統或黨中央與台南市議會黨團認為有這需要，他可以接受「授命參與」，但在此之前，他不會主動參與，「至目前為止，尚未被告知」。

據了解，民進黨台南市議員當選人昨天在市黨部開會選出新系的林宜瑾，擔任新黨團總召，黨團內將以假民調產出議長副議長人選，但被部分黨內同志質疑黑箱作業。隸屬黨內「正國會」的民進黨立委陳亭妃在臉書PO文質疑，副議長郭信良、議員林志聰、蔡旺詮等人也提出批評；而民進黨新系立委段宜康今天則在臉書暗喻「回擊」反方，雙方砲火猛烈。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/