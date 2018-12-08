大家關心下一站到哪？ 陳其邁這麼回答

支持者搶著跟陳其邁拍照。（記者葛祐豪攝）

2018-12-08 16:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁敗選後，外界十分關心他的下一步？他今天受訪時強調，下一站到哪裡？「應該是到人民的心理。」，高雄是他一生懸命地方，「我跟大家在高雄的街頭，一定會常常碰面」

陳其邁今天下午在駁二B10倉庫舉辦感謝有你咖啡會，湧入近萬名支持者，媒體詢問陳其邁說，大家都很關心他的下一步，外傳他可能接任行政院副院長？或競選黨主席？

陳其邁說，高雄是他一生懸命地方，最掛念的還是這塊故鄉，不要想太多，「我跟大家在高雄的街頭，一定會常常碰面」。

媒體詢問他說，新科市長韓國瑜是否想邀請他入閣？陳其邁說，這是報紙在講的，韓國瑜市長責任非常重，很多市民有期待，祝福他。

媒體進一步問陳其邁說，他已經沉澱1、2個星期了，都沒有具體規劃嗎？陳其邁回答說，他從政目標，是希望讓社會更進步，尤其是高雄，至於下一站到哪裡？「應該是到人民的心理。」

陳其邁強調，人生就是馬拉松，我是那個永遠奔跑的人。

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