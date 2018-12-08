搶攻宜縣議長寶座 藍綠均力求與無黨合作

外界傳言無黨籍議員陳漢鍾有意參選副議長，也是藍綠合作的熱門人選，但他本人說，尚未決定參選。（記者林敬倫攝）

2018-12-08 17:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣議會34席議員，國民黨、民進黨均未過半，要攻取議長寶座，勢必要與無黨結盟或進行策反。國民黨、民進黨都作成決議，副議長不提人選，保留合作空間；議長部分，國民黨提名曾3連霸議長的張建榮再次挑戰，民進黨提名陳文昌全力拚連任。

宜蘭縣議會下屆版圖，國民黨從11席成長到13席、民進黨從12席減至8席，實力消長明顯，無黨籍有12席，親民黨1席。本屆議長選舉，張建榮爭取4連霸，卻敗於陳文昌而夢碎，陳也成為民進黨宜縣首位議長。

下屆議長選情，國民黨變成最大黨，再加上無黨籍挺張建榮與友好議員，預估掌握19個席次，對力拚連任的陳文昌造成強烈挑戰。不過，陳文昌也不是簡單角色，這屆他就成功策反2名國民黨議員，與國民黨林棋山結盟，登上議長、副議長寶座。

因此，副議長要怎麼搭配、搭配誰？也是牽動議長選情關鍵因素，藍、綠兩黨都有各自的提名策略；民進黨部分，縣黨部敲定議長提名陳文昌參選，副議長人選由陳文昌自行決定，黨內或黨外（無黨、國民黨）人選均有可能。

至於外界猜測，民進黨因情勢不利，是否可能讓出議長寶座結盟無黨籍，陳文昌退下來選副議長，力阻國民黨拿回議長；民進黨縣黨部主委黃建財說，民進黨一定要保住議長大位，沒有禮讓黨外的問題，黨籍議員也要一致性票投陳文昌，否則會祭出黨紀。

但陳文昌卻說，民進黨議會黨團還未決定選舉策略，黨部提出的策略還可能有變化，這幾天黨團的選舉策略定案後，會再報給黨部發布。

兼任國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮說，國民黨已確定提名他參選議長，至於副議長人選，黨內也敲定不會提名黨內人選，開放對外徵才，尋求與聲望高的無黨籍議員合作，選情審慎樂觀。至於是否擔心因買票遭收押國民黨籍議員林騰煌，無法交保投票影響選情，張建榮說，尊重司法，選情不會因這一票而受到影響。

另，無黨籍陳漢鍾是藍、綠尋求合作的副議長熱門人選，陳漢鍾指出，還沒決定是否選副議長，將在選前適當時機公布；現任副議長林棋山說，尚未決定是否參選，若選副議長，一定與陳文昌搭配，但他個人偏向不選，把機會給更優秀的人。

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