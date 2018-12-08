陳其邁獻唱《紅豆》 咖啡會近萬粉絲嗨翻

落選的民進黨高雄市長候選人陳其邁，今天下午在駁二B10倉庫舉辦感謝有你咖啡會，湧入近萬名支持者。（記者張忠義攝）

2018-12-08 16:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕落選的民進黨高雄市長候選人陳其邁，今天下午在駁二B10倉庫舉辦感謝有你咖啡會，湧入近萬名支持者，陳其邁現場高唱《紅豆》，雖然高音有些拉不上去，近萬粉絲首度聽他唱歌，嗨翻現場。

陳其邁於下午3點40分上台，他說，剛剛記者聯訪時，問他「下一條路往哪走」，他再度拿出撩妹金句說「通往你心裡的路」。

陳其邁說，這段選舉過程，他一步一腳印，與市民一起在這塊土地呼吸同樣空氣，高雄是他一生懸命的地方。選後，拜託大家開始跟高雄談戀愛，邁粉與韓粉應共同擁抱，大家面對民主應該更謙卑、 面對選舉應該更包容。

陳其邁並惡補了幾首歌曲，他先演唱王菲的招牌歌《紅豆》，博得民眾熱烈掌聲，在支持者鼓譟下，陳其邁並唱了一首高難度的西洋歌曲《Take on me》，不過高音有些拉不上去。

幾名開票當晚流淚的女粉絲，隨後上台與陳其邁見面，一名婦人當場擁抱陳其邁，再度流淚，場面讓人感動。

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