笑稱陳其邁「變活潑」 韓國瑜：希望他留杯咖啡給我

韓國瑜被媒體問到今日陳其邁請粉絲喝咖啡之事，韓國瑜笑稱陳其邁「越來越活潑」，更幽默表示「希望他留一杯（咖啡）給我！」（三立提供）

2018-12-08 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁在九合一大選敗選後，不但時常開直播安慰粉絲，被支持稱為「暖男」，今（8）日下午2點半更在駁二倉庫舉辦咖啡音樂會。對此，新科高雄市長韓國瑜稱讚陳其邁越來越活潑，更幽默地要陳其邁「留一杯咖啡給我」。

報名陳其邁咖啡音樂會的民眾人數約9000人，下午兩點前，駁二B10倉庫前的草原就已湧入數千名民眾，更有支持者為了領第一杯咖啡，在中午就來排隊，陳其邁團隊也強調，沒有報名的民眾，也歡迎到現場一起同樂。

根據《ETtoday》報導，韓國瑜今日到高雄科技大學參與校慶，在致詞表示未來學生面臨的挑戰將會比起自己這一代更大、更艱辛，同時也勉勵學生勇於面對挑戰。致詞結束後，韓國瑜被媒體問到今日陳其邁請粉絲喝咖啡之事，韓國瑜笑稱陳其邁「越來越活潑」，更幽默表示「希望他留一杯（咖啡）給我！」

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