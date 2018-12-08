雲林小內閣新亮點 藝人張小燕品牌顧問掌文化處

2018-12-08 15:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長當選人張麗善今天公布第二波雲林小內閣，其中有「鐵打貴婦」封號的陳璧君入閣，接掌文化處，擔任藝人張小燕品牌顧問的她成為縣府新亮點。

張麗善今天公布雲林縣政府小內閣名單，其中在時尚界相當有名氣的陳璧君最讓大家驚豔，也是雲林縣第一位女性文化處長，如何帶領雲林上場，備受矚目。

仍在政大EMBA碩士班就讀的陳璧君，擁有節目主持人、作家、時尚專家、演說家、AIFI亞洲國際時尚學院總監創辦人、藝人張小燕等多人品牌顧問等眾多頭銜，著有「ZFASHION平價時尚力」與「SNAP BIBLE時尚街拍聖經」等書，在業界相當活躍。

很多人不知道的是陳璧君出生在雲林縣水林偏鄉的蔦松，蔦松國中畢業，第一志願考上嘉義女中，文化大學經濟系畢業後，一直從事著時尚、娛樂、文創與教育相關工作，超過20年的業界豐富資歷，是極少數跨領域、跨產業的全方位人才。

陳璧君表示，因為看到張麗善提出「雲林上場」4個字的競選政見時，她就被打動，加上離開家鄉多年，一直期待雲林真的能擺開以往給人貧窮落後的印象，才會加入縣府團隊，希望以自己所學奉獻給家鄉。

在兩岸三地及國際都具有相當知名度的陳璧君，長年不餘遺力投入台灣時尚產業，多次擔任台北好時尚及紡拓會TIS評審，也是今年文化部首屆台北時裝週Taipei Fashion Week 評委之一，期待她接掌文化處後為雲林帶來新氣象。

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