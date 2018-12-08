湧入數千人！陳其邁咖啡會開始發放 團隊歡迎民眾加入

2018-12-08 14:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁敗選後，今天下午2點半在駁二B10倉庫，舉辦感謝有你咖啡會，目前現場已湧入大批民眾，也開始發放咖啡，陳其邁預定下午3點上台。

陳其邁今天請支持他的民眾喝咖啡、聽音樂，報名人數約9千人，截至下午2點，駁二B10倉庫前的草原，已經湧入數千名民眾，由於人數太多，現場分成3、4處排隊隊伍，仍舊大排長龍，下午2點15分起開始發放咖啡。

有支持者為了領取第一杯咖啡，中午就來排隊，陳其邁團隊強調，沒有報名的民眾，也歡迎現在趕快到現場一起加入。

陳其邁感謝有你咖啡會，表演團體及曲目包括星願烏克麗麗樂團，曲目：西子灣

、燒餅酸菜蛋、小威。新古典室內樂團演奏Jesu, joy of man's desiring、天空之城、燒肉粽、四季紅等12首。

其餘演唱團體包括藍色狂想、紀華朗&Becca的歌（狼狽二人組）、阿仁&小A（異芒樂團Alien Ray）的歌。

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