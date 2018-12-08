吳蕚洋PO文指本次選舉有瑕疵 用這招回應柯粉攻擊

吳蕚洋表示，火氣大不如喝蜂蜜檸檬。（記者楊心慧攝）

2018-12-08 14:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長候選人吳蕚洋在辯論會以一曲「愛江山更愛美人」爆紅，他先前在臉書PO文，表示這次選舉充滿瑕疵，建議國民黨台北市長候選人丁守中一定要向法院聲請假扣押，未料，卻被不少網友批評。吳蕚洋表示，有些柯粉留言批評他，但他認為吵來吵去不好，認為不如喝杯蜂蜜檸檬降火氣。

吳蕚洋在11月28日在臉書PO文表示，認為此次選舉過程充滿瑕疵，一面開票一面投票已違反選罷法規定，應重新投票才公平，丁守中陣營一定要向法院聲請假扣押，不過有不少人留言批評。

吳蕚洋今上午出席台灣食育協會舉辦的「南機場辦桌團圓夜」愛心募款餐會記者會，他表示，人應該秉持善念，他認為現在大家都吵來吵去不好，他在臉書上提出看法，被一些柯粉批評，但他都會一一看完，也會耐心回應，而他的回應也不會有惡言，也建議如果火氣大可以多飲用點蜂蜜檸檬降火氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/