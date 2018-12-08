險因重陽敬老金1500元落敗 柯P：幸好年輕人投票不然就被做掉

柯文哲表示，取消重陽敬老金1500元讓他民調少了15%，還好年輕人有出來投票。（資料照）

2018-12-08 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕這次台北市長柯文哲在選舉中險勝對手丁守中，昨天他就表示，取消重陽敬老金1500元讓他民調少了15%，還好年輕人有出來投票，「不然就要被做掉。」

綜合報導指出，昨天柯文哲在世新大學演講「醫療專業如何問」，並談到重陽敬老金，他說在中低收入戶當中有發放，但他質疑發給有錢人1500元要做什麼？「發給徐旭東1500元做什麼？」柯P也坦言，民調因為此政策下滑，在民調掉了15%後，就沒有人敢跟進，多虧年輕人投票，「不然就要被做掉。」

柯文哲表示，用錢賺錢比用勞力賺錢更快，所以貧富懸殊越來越低，因為資本的效率較高，他認為政府齊頭式發重陽敬老金是不對的事情。他也提到，敬老金最慘的是花了就只能增加不能減少，重陽敬老金2、3年後大概要花60億，1年60億，10年就是600億。柯文哲認為，如果政府可以下定決心、用10年時間把台灣老人福利系統做好，應該就能改善。

柯文哲又談到負債問題，全台灣每個縣市都負債，台北市過去也是，但他4年不到就還了530億。他也表示，欠債是要還錢的，如果欠債不用還錢，「現在就跟你借。」

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