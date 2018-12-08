賴揆何時離開？鄭文燦：內閣、政策該改就改

2018-12-08 14:23

［記者許倬勛／桃園報導］民進黨於九合一選舉大敗，行政院長賴清德日前強調絕不戀棧、「時間一到會堅定離開」，對此桃園市長鄭文燦表示，賴清德扮演中繼投手，是整體執政團隊的重要角色，不會離開團隊，鄭更強調，「內閣該改組就改組、政策該更迭就更迭」。

針對內閣總辭傳聞不斷，賴清德昨在行政院召開「說明選後檢討結果」記者會，賴表示會負起政治責任，不讓檢討淪為空言；而他的去留不是為了個人，是為顧及大局、為了台灣，只有他轉身離開，總統才可能大破大立。

鄭文燦上午參加桃園花彩節中壢展區活動，會後被媒體問及總辭相關問題，他說，賴清德對於執政的興革提出許多修正路線與意見，對於未來的政策調整很有幫助，鄭文燦讚賞賴清德極有責任感，形容他作為中繼投手，雖離開投手丘後仍會留在整體的執政團隊。

鄭文燦說，民進黨百廢待興、需要大破大立，也希望給總統蔡英文在布局上有充分的空間，讓政策更貼近人民的需求，這是一件好事。

媒體問及賴清德所提到的「時間一到」，究竟是何時？鄭文燦四兩撥千金回答，「不知道、也無法預估」，但相信蔡英文、賴清德自有定奪，鄭更說，「內閣該改組就改組、政策該更迭就更迭」

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