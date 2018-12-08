中華玄門總會龍華盛會三獻大典 馬王、徐劉同框引關注

2018-12-08 13:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕中華玄門總會今天在苗栗縣立體育場舉辦龍華盛會三獻大典，包括前總統馬英九、前立法院長王金平與苗栗縣前後任縣長劉政鴻、徐耀昌都出席，四人同框也引起話題。

馬英九在任時因與王金平爆發「九月政爭」，馬英九當時以國民黨主席之姿在總統府召開記者會，直指王金平關說司法體系，國民黨並宣布開除王金平黨籍，之後王金平提起訴訟「確認國民黨員資格存在」，引發社會關注，後來接任國民黨主席的朱立倫宣布停止訴訟，事件才宣告落幕。

而劉政鴻與徐耀昌在徐耀昌競選下任縣長期間，劉政鴻曾要求徐耀昌道歉，後來劉政鴻陣營人馬也相傳暗助徐耀昌縣長對手徐定禎，讓地方認為兩人心結加深。不過徐耀昌勝選被問及與劉政鴻關係，徐耀昌笑說要看中央黨部的想法，派系每個縣市都有，「有點過分」，但選完都要放下。

馬英九今天致詞表示，龍華盛會是超渡先人、渡化先人，放下仇恨與遺憾得以解脫，並度化眾生，不分宗教派別。

馬英九也提及，這樣的理念可以提倡、營造和諧良善社會風氣，讓社會邁向正面發展，馬英九也稱許玄門總會在社會重大事故現場常趕赴現場，令人敬佩。

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