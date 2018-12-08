延攬「館長」進柯家軍？ 柯文哲笑：他出來選一定上

台北市長柯文哲認為，館長如果參選議員一定會上。（圖擷取自YouTube）

2018-12-08 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲7日到世新大學演講，談到這次九合一地方選舉，認為網路聲量不再是空氣票，像是YouTuber「呱吉」邱威傑，「沒做什麼就選上了」，笑說「館長」陳之漢如果出來選也會上。

柯文哲7日上午特別請假到世新大學演講，他表示，館長隨便在網路上直播點閱率都破萬，認為館長參選就會當選，「其實館長出來選立委，機會很大，選議員一定會上，立委比較難，立委基本上是單一選區。」

柯文哲指出，網路聲量不再是空氣票，經過實驗，呱吉首次參選就成功當選，呱吉什麼都不做也選上，讓他想到20到29歲投票率過低的原因，就是因為那些候選人都不是年輕人認同的對象。被媒體問到是否延攬館長進「柯家軍」，柯文哲只說：「我會去拜訪他。」

對此，館長在臉書上說，感謝柯市長的支持，他自己不是當官的料，至少現在還不行，但如果柯文哲選總統一定全力支持，一毛不取免費挺柯，並捐百萬現金助選。

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