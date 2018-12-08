總統專機委商維修 華航再獲4年逾2.8億元訂單

2018-12-08 12:41

〔記者羅添斌／台北報導〕俗稱為空軍一號的B-737-800型空軍行政專機，空軍持續進行委商維修政策，軍方官員今天指出，空軍昨天已公告由華航公司獲得未來4年的維修大單，決標金額達到2億8645萬3千元。

為配合募兵制行條例的規定，軍方也要求華航公司，必須進用志願役退除役軍人的最低比例為20%。

軍方官員今天說，編號為3701的B-737-800型機是在2000年2月7日返國，並於同年3月20日成軍，正式執行總統座機任務，在此之前向美商布里昂公司洽租的B-737-400型機，則於同年4月退租。

他表示，基於維修及成本考量，B-737-800型行政專機過去幾年都是委託華航進行維修，此次則是再將未來4年的維修大單交給華航執行。

官員說，B-737-800型行政專機編配在空軍松山基地指揮部，松指部另有福克50型機、BH-1900型機，由松指部全體空、技勤人員齊心合力，圓滿執行總統座機及各項專機與演訓任務。

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