台南市議會黨團總召產出 陳亭妃、郭信良轟黑箱

2018-12-08 12:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨台南市議員當選人昨選出新系的林宜瑾，擔任新的黨團總召，卻被部分黨內同志認為是黑箱。隸屬黨內「正國會」的民進黨立委陳亭妃今天上午於臉書指出，民進黨中央於12月6日發文，規範各縣市議會討論正副議長選舉事宜時，黨籍市議員應全部參加。然而台南市黨部3日匆匆透過黨工通知新科市議員於7日上午10點開會，未說明為何事開會，再補傳真指稱要討論成立黨團事宜，不但未正式列議程，導致部分議員誤以為僅有討論，所以沒有取消出國行程。對此，民進黨組織部主任李政毅回應，將會具體了解詳細狀況後，請正副議長中央督導小組依照中執會決議，進行後續協調。

市議會民進黨團昨推舉產生新任黨團總召，由新潮流系的市議員林宜瑾，在25席中，以13票過半數當選黨團總召。但推舉過程，現任副議長郭信良認為是黑箱作業並憤而退席抗議；對此，民進黨市黨部主委黃先柱強調，一切照慣例進行且中央黨部也有派員督導，不知道黑箱所指為何？

市議會民進黨團昨召開成立黨團會議，25席成員中，有24人參加，僅1人未出席。其中4人為代理出席，20人親自出席，經舉手投票選出林宜瑾擔任總召，林宜瑾隨後也立即召開黨團會議，郭信良質疑推舉過程黑箱作業憤而退席。郭信良說，中央黨部已明文規定，「討論正副議長選舉相關事宜，所有黨籍議員當選人應全程參與...」黨團會議竟還要強渡關山，決定5天後要產生正、副議長人選，這種黑箱作業的程序，他完全不認同。

陳亭妃今天以「史上首創！議員助理可代為選黨團總召」為題，於臉書指控，台南市黨部主其事者擅作主張，粗糙行事，在部分市議員電詢討論內容時，僅口頭稱「只是討論而已」，不是很重要的事。結果助理居然可以代為決定黨團總召選舉與否，甚至賦予助理可以處理後續正副議長選舉時程的重責大任，完全枉顧黨中央慎重其事的意旨，也不理會其他人等的意見與觀點，愚眛地堅執己見，令人遺憾。「這是否意味未來助理也可代表議員進到議會行使議員職權，這種不合程序不合法的選舉，即使是多數參與，也不能掩飾非法本質！」

陳亭妃表示，台南市黨部主其事者聲稱，經請示民進黨黨中央，指助理可以代表市議員行使權利，則應出具公文以正視聽，以昭公信。

陳亭妃認為，整件事情從原本的「討論一下」，變成「實質選舉」，還產出市議會黨團總召人選，並且在多數人不在的狀況下，硬性訂正副議長的選舉時程，整個過程中，完全忽視了程序正義，不但結果失去正當性，其合法性也啟人疑竇。

民進黨日前成立正副議長中央督導小組，由民進黨立委同時也是民進黨中常委的高志鵬（正國會）、張宏陸（蘇系）、鄭寶清（英系蘇嘉全、桃園市長鄭文燦系統）組成，並由高志鵬擔任召集人，督導非執政縣市之正副議長選舉；執政縣市部分，由執政縣市首長任該縣市督導小組召集人，另由中央督導小組協同督導。

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