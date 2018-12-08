韓國瑜「聖誕夜市」 2500攤商搶120名額

韓國瑜「聖誕夜市」，吸引2500名攤商排隊抽籤。（記者葛祐豪攝）

2018-12-08 12:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜12月25日的就職典禮，將從12月24日下午起，就先開放120家攤商在愛河畔擺攤，被稱為韓國瑜「聖誕夜市」，今天上午開放申請，吸引2500人排隊抽籤，中籤率約21分之1。

韓國瑜的就職典禮，將在河東路、民生路底的愛河畔地標「鰲躍龍翔」舉行，預估當天將吸引爆棚的2、3萬人，河東路兩側也將開放120家攤商擺攤做生意，讓市井小民也能發個小財。

天是攤商申請時間，等候排隊領牌的攤商大排長龍，從河東路一路綿延繞過中正橋，排到對岸的228紀念公園，約有2公里長。

高雄市觀光局準備5千張號碼牌，只要在10點25分前排隊的民眾，都能領到號碼牌，結果共發出約2500張號碼牌，並於上午11點陸續抽出120名幸運兒。

觀光局副局長葉欣雅指出，中籤者須於3日內繳納800元帳棚費用，觀光局會審核中籤者的報名資料，如果資料不實，將取消設置攤位資格。

第一位抽中的賴先生說，他預計賣手工蛋糕，事實上，韓國瑜選前的大型造勢，他也有去擺攤，賺了筆小財。

抽中的攤商以販賣食物最多，包括烤香腸、烤魷魚、煮玉米、排骨酥、豬腳、飲料、粉圓等，也有人要賣國旗、韓國瑜相關商品、3C商品等。

高雄市準新聞局長王淺秋說，攤商將從12月24日下午2點起擺攤，一直延續到25日中午，希望藉由市長就職典禮，打造歡樂聖誕派對氣氛，讓愛河成為觀光亮點。

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