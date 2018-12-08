表態參選2020總統？ 朱立倫：25日以後再努力

2018-12-08 11:47

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市長朱立倫即將卸任，是否會代表國民黨參選2020年總統大位，動向備受關注，朱立倫今早到林口參加健行活動，他強調目前規劃就是在12月25日卸任前，每一天珍惜為新北市民服務的機會，25日以後再努力。

朱立倫表示，每一次選戰都是人民重新的檢驗，民進黨的失敗不代表國民黨的成功，必須非常努力、認真，尤其民眾關心的每一項議題，包括經濟、建設、民生議題，每一項都非常重要，只有不斷努力一點一滴累積，才有辦法奠定國民黨未來勝利的基礎。

至於未來的動向，朱立倫說，他的規劃就是珍惜卸任前每一天為市民服務的機會，把市政工作做好，「12月25日以後再努力。」

對於新北市長當選人侯友宜至今尚未公布小內閣人選，侯早上到板橋慈惠宮還願時更稱「時間到了自然就會公布。」朱立倫說，侯市長是這次所有新當選市長的人裡面，最有市政經驗，最了解原來的市政團隊，所以可以不必這麼急於個別公布，他相信侯市長有個非常完整的規劃，請大家放心。

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