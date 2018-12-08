「2020怎麼配？」 吳敦義朱立倫反應大不同

2018-12-08 11:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨參選2020呼聲很高的吳敦義和朱立倫，今天上午先後參加「2018新北市藥師佛文化節」，兩人被問到2020時，反應大不相同，吳敦義說「我沒有意見」、「謝謝」，匆匆離開；朱立倫則表示，國民黨最重要是要和民意站在一起，現在談「誰誰配」，又變成老舊宮廷政治，應該要讓民意來決定。

吳敦義今天上午先抵達會場，對核食議題侃侃而談，但是一聽到2020他就不願回應，有媒體問他是否會與江啟臣搭配選總統，吳敦義說「我沒有意見」，就走入會場，離開時又被問到「2020有很多人想參選，有沒有壓力？」吳敦義僅說「謝謝」匆匆離去。

朱立倫受訪時指出，國民黨應該要有能力、有決心和民意站在一起，民意怎麼說就怎麼走，最重要是要讓民眾看到國民黨的改革決心，他希望新當選的國民黨籍縣市長，都能好好為民眾服務。

他認為，國民黨提名2020人選的時間點，黨中央會有它的考量，對於候選人「只要有意願都歡迎」。

有媒體問到台北市長柯文哲可能參選2020，朱立倫說，國民黨不要管其他人誰參選，「國民黨也不能想靠著民進黨失敗」，只要能與台灣人民站在一起，顧好民生、經濟，能接地氣，讓兩岸和平最重要。

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