大聲說出放棄一中！陳水扁對新民進黨主席拋「5個期勉」

2018-12-08 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉民進黨以大敗收場，總統蔡英文辭去民進黨主席，並由基隆市長林右昌擔任代理黨主席，民進黨規劃，將於明年1月進行新任黨主席選舉。前總統陳水扁今日提出他對民進黨新主席的期勉，他認為，新任黨主席應該做到5件事，才能使民進黨「大破大立」。

陳水扁今天透過臉書「新勇哥物語」提出5項對新主席的期勉。第一，「台灣價值」，必須落實被總統蔡英文說是「台灣共識」的「台灣前途決議文」，大聲說出放棄一個中國。

第二，「黨內民主」，黨員參與公職候選人的初選提名，應占30%以上比例，並廢除沒有排藍的全民調；第三，「黨團自主」，立法院黨團立委應扮演監督制衡的角色功能，不能淪為一言堂，成為行政部門的橡皮圖章。

第四，則是「總統初選」，陳水扁說，總統初選的提名，不應有現任者優先的慣例，就算是現任總統循求連任，也要參加黨的提名程序；第五，「黨政分際」，不管是黨政同步，或是以政領黨，皆不可違背黨政分際，黨代表大會提案也不能被吃案。

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