議員轟打臉賴清德、揚言退黨團 南市議長選舉風暴再起

2018-12-08 10:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市議員當選人昨選出新系的林宜瑾，擔任新的黨團總召，卻被部分黨內同志認為是黑箱。議員林志聰今日再「開槍」，貼文強調準備退出議會黨團；議員蔡旺詮昨也發出聲明，抨擊黨部此舉是打臉昔日市長賴清德與陷準市長黃偉哲不義。

民進黨南市黨部昨召集黨籍議員當選人，討論成立黨團事宜，並在現場選出林宜瑾擔任黨團總召，進而處理正副議長選舉一事。此舉讓其他有意問鼎議長寶座的議員不滿，直言這種突襲式的作法簡直是黑箱；立委陳亭妃及副議長郭信良昨皆高聲痛批，認為民進黨並未從敗選檢討，否則怎會用這種作法。

事隔近一天，同樣有意參選正副議長的林志聰，今早在臉書簡短貼文，表示經由沉重思考後準備退出議會黨團，因為追求台灣獨立是他的夢想，他需要有這個夢想的空間追求理想。

而與其搭配競選的議員蔡旺詮，昨也發出聲明，指出黨部已違反黨團自主原則，陷準市長黃偉哲不義、打臉昔日的市長賴清德，因為過往選出正副議長人選和總召3長，都是在全員到齊時才進行，黨部此舉會讓民眾觀感不佳，呈現黨意凌駕民意的疑慮，而他因認為黨部沒有尊重黨團自主原則，所以才缺席不為會議結論背書。

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