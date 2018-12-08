阿嬤不捨落淚緊抱 林佳龍：我還在這！

一名阿嬤看到林佳龍後情緒十分激動，上前直呼「實在捨不得」。（圖擷取自林佳龍臉書）

2018-12-08 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台中市長林佳龍即將卸任，昨（7）日他在柳川點燈與支持者見面，更在現場辦起簽書會，讓不少民眾有機會與市長「近距離接觸」。一名阿嬤看到林佳龍後情緒十分激動，落淚直說實在不捨林佳龍離開，也使得林佳龍趕緊送上「大抱抱」安慰。

林佳龍日前在臉書直播分享選後心情，承諾自己「死都不會離開台中」，還宣布7日在柳川辦小型簽書會，與台中市民相見歡。林佳龍昨天下履約現身柳川，當起一日導遊介紹景觀特色，隨後更辦起簽書會，無論民眾想簽名、合照或抱抱一概答應。

根據《三立》報導，期間一名阿嬤看到林佳龍後情緒十分激動，上前直呼「實在捨不得」，送上關聖帝君保平安小物，以及一條代表「你永遠是台中的龍柱（支柱）」的項鍊保佑，更紅了眼眶要林佳龍「保持住」，而林佳龍也趕緊送上大大的擁抱，並回應「我還在這！」

活動結束後，林佳龍也在臉書發文說，與民眾碰面真的很開心，也祝福所有市民朋友，擁有快樂的生活、健康的身體、幸福的家庭。

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