公投禁日食 謝長廷：讓阻台加入CPTPP者更有藉口

2018-12-07 22:21

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕駐日代表謝長廷7日表示，中國最反對台灣加入CPTPP，台灣公投禁止日本核災5縣食品進口，日本如果向WTO提訴，可能讓一些國家更有反對台灣加入CPTPP的藉口。

日本外相河野太郎今天重申可能向WTO提訴，並對台灣可能因為禁止日本5縣食品問題無法加入CPTPP首次表態。對此，謝長廷表示，台灣是高度自由的國家，經貿具有高水準，也最有資格加入CPTPP，外交部也很努力部局，希望現有的成員國即使不支持也不要反對，但此事會讓反對我們的人有藉口，如果這事升高到WTO，我們因此受到譴責，別人會說台灣不符自由貿易水準。

謝長廷表示，他很早就說了，日食公投會影響台日的友誼和信賴，也會「親痛仇快」，有人說「南韓也不甩日本，南韓能為何我們不能？」，南韓無求於日本，但我們有很多事情必須要拜託日本，CPTPP我們就要拜託日本，所以我們如果退到和南韓一樣，對台灣是一大損失，大家要面對目前的現狀，盡量與對方解釋彌補，不要刺激，也不要給國人錯誤印象認為我們的管制比中國輕，因為香港己經開放了，現在中國也要開放，他們在放寬而我們卻更加緊縮，所以必須要跟日本解釋。

他表示，昨晚參加台日親善協會，他費盡口舌和日本人士解釋，一位來自福島的國會議員對他說了很多抱怨，他也只能耐心說明，希望不要影響台日友好關係。如果日本對WTO提訴，會影響到台灣加入CPTPP，那會令人很遺憾，但這是民主，大家必須共同面對、共同承擔，投這票下去要知道有什麼好處、壞處，有什麼結果，當然我們不希望有那種結果，要盡全力溝通。

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