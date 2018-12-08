韓國瑜未上任就受封「招商王」？網友一張圖狠打臉

目前已知高雄大型投資案，都與即將接任的準市長韓國瑜無關。（記者王榮祥攝）

2018-12-08 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕台灣九合一選舉落幕，高雄市長當選人韓國瑜仍是媒體寵兒，不過卻有網友受不了媒體將其造神為「招商王」，整理一張簡表說明各大型投資案，都是「在韓國瑜選前說高雄『又老又窮』的時候就有啦！」

臉書粉絲專頁「台灣賦格 Taiwan Fugue」於昨（6）日上午發文，羅列數家媒體將韓國瑜封為「招商王」的新聞，並貼出自製圖片說明，包括義大世界、中鋼、華邦電、台郡、國巨、日月光等大型投資案，都是在現任高雄市長陳其邁任內達成的，直批「媒體造假造神也太誇張，是跟習大大學的嗎？」

圖片中簡易標示出大型投資案內容及相關期程，說明「日月光高雄獵地 一年建一廠」已於4月動土；「國巨繼續投資、三年砸百億」是陳其邁力邀返台投資；「台郡科技進駐首期投資100億」於9月簽約；「華邦電投資3000億蓋晶圓廠」於10月動土；「中鋼在高雄亞灣推大樓住宅」於2014年1月取得建築執照，以及近日頗具話題的「義大世界擬砸210億蓋水上樂園」，也早在今年6月就已提出設計，與即將接任的準市長韓國瑜無關。

粉專直言「這些投資在高雄還又老又窮的時候就有了啦」、「媒體造假造神太誇張 NCC不用調查嗎？」網友也紛紛留言表示「韓國瑜當選不過兩個禮拜，中鋼的住宅大樓就蓋了…這種神速不只世界紀錄，可能破全宇宙紀錄了」、「沒關係，四年後見真章，真的假不了，假的真不了」、「 韓確實是享習維尼等級的造神，可能只差『韓思想』、『韓語錄』」、「最好是挖到石油了」等。

許多大型投資案，都是在現任高雄市長陳其邁任內達成的。（資料照）

有網友受不了媒體將其造神為「招商王」，整理一張簡表說明各大型投資案，都是「在韓國瑜選前說高雄『又老又窮』的時候就有啦！」（圖擷取自臉書粉絲專頁「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

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