柯P要韓國瑜別太高興 「他接下一個大爛攤！」

2018-12-07 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天受邀到世新大學演講，現場座無虛席。演講中柯P聊到自己在任內替台北市還掉530億，調侃準高雄市長韓國瑜當選了別太高興，「因為他接了一個大爛攤」。

綜合媒體報導，今天柯P的演講主題為「醫療專業如何問」，但他在過程中忍不住提到時政，指出現在全台各縣市都負債，過去台北市負債，一年利息就要29億，現在台北市在他主政的4年內，「不要亂花錢」還掉了530億，利息一年變7億多，單看利息就差了22億。柯文哲也要最近備受關注的韓國瑜「不要太高興」，負債破3000億的高雄儼然就是一個大爛攤，要如何解決負債問題是韓國瑜要重視的，「單單利息他就受不了」。

柯P也談到這次公投，「有一次我遇到小英，我跟她講同志議題無解，坦白講這次公投只是證明，我們不是一個民主成熟的國家，公投出來結果然後呢？51%比49%，讓51%要去強迫49%的人要遵守他的想法嗎？這很困難。」他更痛批這次公投根本是讓台灣民主「開倒車」。

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