「抗韓戰將」環島搬家之旅 首站抵台南喊越挫越勇

2018-12-07 21:37

〔記者邱灝唐／台南報導〕投入高雄市三民區市議員選舉的基進黨員陳柏惟，屢屢破解高雄市長當選人韓國瑜的空洞政策，被外界譽為「抗韓戰將」，還說如果韓國瑜當選會搬離高雄，他兌現承諾，今晚抵達台南，開啟為期半個月的「找房之旅」。

陳柏惟今晚展開「台灣九局下半暨陳柏惟搬家不跳票之旅環島搬家行動」，在台南市黨部和同為投入選舉的李宗霖、王姬方、蘇鈺雯、陳嘉伶陪同下，第一站抵達台南大東夜市，預計在台南待上2天，不僅是挑選下一個落腳處、告別韓國瑜，同時也是巡迴謝票、宣示再戰的全島說明會，現場也有許多在這次選戰中被「圈粉」的支持者，填寫入黨申請。

陳柏惟先開玩笑說，別人掃菜市場若是1小時，但他就要3小時，因為大家都把基進黨當作民進黨，也被民眾認為基進黨只能拿到民進黨的票。他隨後切入主題「台灣九局下半」，強調中華民國的體制不符合公平正義，他們期待透過參與政治改變，但選舉結果告訴他們，似乎還不能進入議會，可是他們不會洩氣，反而是要繼續檢討，越挫越勇。

陳柏惟在這次選舉拿下1萬2000多票，高票落選，但選前多次上政論節目，以流利台語破解韓國瑜空洞政策，被外界喻為「抗韓戰將」。他在選前承諾，如果韓國瑜贏得市長選舉，將會搬離高雄，日前貼出到屏東找房子的照片，今晚啟動為期半個月、環繞全台的「找房之旅」，儘管如此，他仍強調，還是「會回到高雄」。

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