連核電廠的鄰居都擁核？ 金山鄉親：誤以為蓋同意是廢核

2018-12-07 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕上個月的公投結果中，距離核一廠、核二廠最近的金山、萬里、石門，在第16案「以核養綠」的同意票也多於不同意票。「北海岸反核行動聯盟」今天在金山舉辦座談會，不少當地鄉親表示，很多人都因為誤解公投的意思，才蓋下同意票。

綜合媒體報導，「北海岸反核行動聯盟」與「金山開門」今天在金山故事館針對上個月通過的第16案公投「以核養綠」舉辦座談會，會中有個在地老翁說，他在投票日當天發現，很多來投票的長者根本看不懂「以核養綠」公投案的內容是什麼，只依照政黨發的小抄投票，他認為這樣投票出來的結果，並不能如實反映地方的意見。

另外一名曾經上街宣傳「不同意『以核養綠』」的青年則說，他在街上發傳單時，許多人跟他說「廢除核電很好」，所以要在16案蓋同意。還有鄉親說，他一開始以為「以核養綠」的意思是要用核電養某個政黨，誤以為這案公投是希望可以廢核。

「北海岸反核行動聯盟」執行長郭慶霖也說，他發現地方上有些反對婚姻平權的人士，宣傳第14、15案公投蓋不同意，其他都要蓋同意，讓不少只知道要反對婚姻平權公投的老人，誤在「以核養綠」公投上投下同意票。

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