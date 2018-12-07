代縣長蔡碧仲畢業感言：火車過站才來歕嗶ㄚ 聽了很難過

花蓮代理縣長蔡碧仲畢業感言，希望議會對「下一位縣長」也能用同樣標準來看待。（記者花孟璟攝）

2018-12-07 20:47

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣選舉委員會下週一要頒發縣長當選證書給徐榛蔚，代理花蓮縣長不到3個月的蔡碧仲，距離卸任也只剩10幾天。蔡碧仲今天在花蓮縣議會總質詢結束後，發表長達30分鐘「畢業感言」，他說，所有議員給他的建言他都銘記在心，他在花蓮只有2個多月，老實講，「火車過站才來歕嗶ㄚ」，說實在聽了就難過。他強調，一個沒有公開的、神神秘秘的花蓮縣政府就像個衙門，這樣的花蓮縣政府怎麼有資格說，「要讓我們花蓮幸福？這是不可能的！」

花蓮縣議會本屆最後一次總質詢今天結束，蔡碧仲發表「畢業感言」，他說，代理縣長職務「表面上看起來99天」，事實上，他分分秒秒「一天當兩天用」，議會期間諸多議員標榜他「功在花蓮」，是藍營勝選的最大功臣，用藍營得票71％選票來嘲諷、羞辱他，但他公布代理期間的施政滿意度調查，各項施政滿意度從5成到7成都有，整體滿意度都在5成以上，有「公正、客觀、透明」數據供檢驗，「誰能用7成1得票率來否定他」？他說，離別的前夕他沒有哽咽，但「其實很想哭」，因為花蓮真是非常好的地方。

夜市踩花崗岩地磚 人車走千瘡百孔道路

蔡碧仲說，他一卡皮箱、一個人來到花蓮擔任代理縣長，沒有帶任何人馬，副縣長、秘書都是臨時被推薦，其餘是原來的行政團隊，「我在這裡個人榮辱不重要」，但是花蓮一定要改變。

蔡碧仲說，很多議員一直講我們花蓮很窮，但是他看到前任縣長花錢「不像是個窮光蛋的作為」，更首度爆料，道路維護費2000萬元竟被挪用去東大門夜市鋪黑白石地磚。他說，縣府讓夜市人潮踩踏「千年不壞」高級花崗岩地磚，然後讓花蓮的人車走在千瘡百孔的道路上，這是一個窮縣的作法嗎？

長眼睛以來沒看過 所謂窮苦卻這樣作法

蔡碧仲說，花蓮縣府歷來跟中央爭取補助，不依照中央法規進行，導致補助無法落實，例如香榭大道案未完成細部計畫審查就先「偷跑」發包，縣府更先自籌3.2億元發包買石材，他形容「房子還沒蓋好，就先買沙發，結果沙發的錢是房子的兩倍」，1.2公里路面用每平方公尺近7000元的石磚，他「長眼睛以來沒看過所謂窮苦是這樣作法」；他強調，沒有廉能的花蓮縣政府，嘴巴講的幸福花蓮、看板上的我愛花蓮，「統統都是騙人的。」

揭露的事都有事證 保存所有資料來寫書

蔡碧仲說，他所揭露的事情，事證來源是基層公務員，他們不敢向上級抗命 ，只好保留下違法亂紀相關原文來保護自己。他說，有鄉親說捨不得他，因為他一離開「一切回到原狀」，但他會保存所有資料來寫書。在他來以前，縣政府依法行政、行政中立的概念模糊，這兩個月他讓這個概念清晰異常。他說，他到花蓮縣政府前，縣府是「一個人說了算」，他來之後讓同仁分層負責，一級主管能決定就自己決定，但他發現，「很多事情主管仍不敢決定，一定要送到他這邊，因為他們怕擔負責任」，很多程序就延宕。

花縣府像神秘衙門 做什麼百姓統統不知

蔡碧仲臨別前期許花蓮縣議會，要當「大議會、大政府」、而非「大政府、小議會」，在他來之前，議員、司法機關向花蓮縣府要不到資料，很可能要到了也不是真的，沒有真正完整的資料，代議士無從質詢，這樣的花蓮縣政府怎麼有資格說，要讓我們花蓮幸福？不可能的，一個沒有公開的、一個神神秘秘的花蓮縣政府就像個衙門，裡面做什麼事情老百姓統統不知道。

「曾經批評我縣議員 同樣標準要求未來縣長」

蔡碧仲希望曾經批評他的縣議員、代議士，將來用同樣的標準去要求未來的縣長，他會繼續盯，「做不到就笑你（議員）只會欺負代理縣長」，盼望花蓮以後不管哪個黨主政，議員都要時時刻刻檢驗，像他就要離開，還被要求做這個做那個，老實講，「火車過站才來歕嗶ㄚ」，這種事情聽了就難過。

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