立院三讀通過「大法庭」 正式宣告「判例」走入歷史

2018-12-07 19:49

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院7日三讀通過「法院組織法」與「行政法院組織法」部分條文，最高法院將成立「大法庭」統一法律見解，取代現行的「判例」與「民、刑庭決議」，司法院秘書長呂太郎表示，這是司法史上的重要里程碑，沒有判例之後，每個判決都一樣重要！

「判例」為具有參考價值的判決，對於法官的判決具有拘束力，「民、刑庭決議」則是最高法院的內部會議，雖無法律效力，卻有實質影響力，法官判決時均會參考且不會違背。兩者影響我國司法制度深遠，而今面臨大法庭三讀通過，將會在新法生效當日正式廢除，走入歷史。

呂太郎表示，判例廢除後，代表每個判決都是先例，重要性一致，畢竟法律只是抽象的概念，每位法官在判決做出的法律見解才是具體的，未來判決不再有高低位階之分，意義重大。

最高法院將設刑事大法庭（11位法官）與民事大法庭（11位法官），最高行政法院則設大法庭（9位法官），成員組成規定庭長不得過半，象徵新舊融合，任期兩年，僅審理判決歧異與原則重要性的提案，且只處理法律爭議，不管事實認定，作出裁定後，交回給終審法院審理。

司法院指出，程序方面，大法庭應行言詞辯論，也可以就專業法律問題徵詢專家學者意見（應揭露與當事人有無利害關係），並引進不同意見書制度，在評議決定後，如果大法庭其中成員有不同意見書，也會與大法庭裁定一併公布；效力方面，大法庭裁定對於提案庭所提交的案件具拘束力，亦即提案庭應以大法庭裁定所示法律見解作本案終局裁判。

司法院強調，本次修法一併廢除判例、決議制度，先前選編的判例若無裁判全文可查考，自本條文生效後停止適用；仍有裁判全文可查者，其拘束則與一般裁判相同，若欲變更見解，一律循大法庭的提案程序為之。

修正案將在總統公布後6個月實施，屆時終審法院法官若認為法律見解有原則重要性，可向大法庭提案；當事人若認為判決見解歧異或有原則重要性，也可向合議庭聲請大法庭裁判。

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